I granata saranno ospiti dei neroverdi per la 16a giornata di campionato, ecco dove vedere l’incontro tra le due formazioni

Dopo aver ritrovato la vittoria in campionato, il Torino dovrà disputare solo più due partite per chiudere il 2025.

I granata nelle prossime sfide cercheranno di dare continuità al risultato positivo ottenuto contro la Cremonese. In occasione della 16a giornata di campionato, gli uomini di Baroni saranno infatti ospiti del Sassuolo, che attualmente occupa la 9a posizione in classifica con 21 punti. La squadra di Grosso si è rivelata una formazione da non sottovalutare, e il 21 dicembre, il Torino potrà misurarsi con una delle neo promosse. L’incontro potrà essere visto su DAZN, che trasmetterà in esclusiva la partita. Per accedere alla piattaforma in streaming sarà necessario essere in possesso di un abbonamento all’applicazione.