Ivan Ilic adesso sta bene e l’infortunio è roba passata. Ma anche la condizione mentale è da ritrovare per il serbo

A parte Savva e Schuurs fuori ormai da tempo, tutti i giocatori del Torino sono adesso a disposizione di Marco Baroni. Coco e Masina stanno bene, ma sono partiti per la Coppa d’Africa 2025 in Marocco. Anche Ivan Ilic, dopo l’infortunio, adesso sta bene. Paura per il suo ginocchio in Nazionale, ma non era poi nulla di grave ed è tutto apposto. Ha saltato le tre sconfitte contro Como, Lecce e Milan. Contro la Cremonese è tornato in panchina ma non ha giocato. Anche contro il Sassuolo è a disposizione. Marco Baroni ha parlato di lui in conferenza stampa. Oltre alla condizione fisica, anche quella mentale è da ritrovare.

Le parole di Baroni

Queste le parole di Baroni su Ilic in conferenza stampa prima di Sassuolo-Torino: “Ilic ha solo un problema di condizione fisica e mentale, poi ha corsa, qualità, attitudini. Sa far partire l’azione, la sa far chiudere, è un fattore legato alla sua presenza psicofisica che non l’impiego nel ruolo”. Mezzala o play nel 3-5-2 quindi non fa la differenza. Il numero 8 del Torino ha qualità e può ricoprire più ruoli. Ma deve essere al 100% sia dal punto di vista fisico che mentale. Baroni osserva attentamente gli allenamenti dei suoi giocatori e bisogna essere sul pezzo per giocare in questa stagione che ancora lascia qualche dubbio.

La sua stagione finora

Finora Ilic ha giocato in Serie A solo 6 partite sulle 15 disputate. 0 gol e 0 assist, solo 1 cartellino giallo contro il Bologna al 37′. Aveva saltato anche Parma-Torino per infortunio. Oltre alla Cremonese, è stato in panchina per 90 minuti contro Inter, Lazio, Napoli e Genoa. Tra fine ottobre e inizio novembre, prima dell’infortunio in patria, aveva trovato una certa continuità giocando dall’inizio contro Bologna, Pisa e Juventus. Infatti delle 6 partite giocate ben 5 sono dal primo minuto. Solo in Roma-Torino 0-1 è subentrato. Una stagione fin qui non esaltante.