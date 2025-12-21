Toro.it

Marco Baroni, allenatore del Torino, ha parlato dopo la seconda vittoria consecutiva del Torino prima di Natale

Marco Baroni ha vinto la seconda partita di fila per 1-0 con il suo Torino. Ecco le sue parole a SKY a fine match: “Partita quasi perfetta nel primo tempo, grande prestazione, la squadra si è sciolta e ora deve mantenere il livello e crescere. Complimenti a tutti per la prestazione”. Su Vlasic ha detto: “Sì, si sta calando in questo nuovo ruolo da mezzala, ora è più consapevole e ha trovato la leadership della squadra. Ho tanti giocatori che lavorano bene in settimana e ora stiamo muovendo anche la classifica”. Ha poi aggiunto: “Voglio un’ulteriore crescita, ma sì si può staccare un giorno a Natale. Se non sbaglio negli ultimi 33 anni solo 2 squadre del Toro avevano raggiunto in così poco tempo questo numero di clean sheet, abbiamo avuto alcuni cali di attenzione come con l’Atalanta, ma se tolgo quelle 3-4 partite la squadra è sempre più cresciuta e vogliamo continuare a difenderci in avanti, questo è il calcio che mi piace. Questo ci aiuta a servire gli attaccanti davanti e ne abbiamo di forti. Spesso abbiamo concesso agli avversari di farci abbassare, ma oggi siamo stati aggressivi e non ci siamo abbassati”.

La conferenza stampa

Baroni ha poi proseguito a parlare in conferenza stampa.

Che cosa sta cambiando nel Torino?
“Chiaro che siamo contenti per la vittoria, per la classifica, la società, il presidente, i tifosi, il direttore, la squadra, ma quello che mi rende più soddisfatto è come la squadra ha approcciato perché gli ho chiesto una partita di fiducia e lo abbiamo fatto andando a difenderci in avanti. Questo è quello che voglio. Il Sassuolo non riusciva a gestire la palla, abbiamo creato occasioni. Questo lo ha fatto per la nostra pressione non perché non fosse in giornata. Con questa prestazione è arrivata una prestazione importante e non dobbiamo scendere da questo livello”.

Quanto sono importanti prove come queste per i tifosi?
“È fondamentale e tocca a noi perché il Torino ha una storia bellissima. Il popolo granata è meraviglioso, dobbiamo essere noi a far scattare questa scintilla con le prestazioni e la dedizione. Ho detto alla squadra che chi indossa questa maglia deve sentirsi addosso il mantra ‘vogliamo gente che lotta’ come hanno cantato i tifosi”.

Questo è il settimo clean sheet stagionale…
“Io ho sempre avuto fiducia nella squadra perché la vedevo lavorare. Quando ci sono queste componenti è chiaro che il tuo lavoro può avere i frutti. Noi abbiamo fatto un percorso strano perché dopo alcune difficoltà la squadra si è trovata a fare risultati importanti. Vittorie importanti come la vittoria col Napoli, il pareggio a Bologna e forse contro il Como abbiamo perso 4 giocatori fondamentali e non eravamo pronti a sopperire in quel momento. La squadra poi si è sciolta negli ultimi minuti. Negli ultimi 33 anni solo questo Torino e un altro hanno fatto 7 clean sheet ma siamo la peggior difesa perché 4 partite hanno sporcato questo percorso. Con l’Atalanta in meno di 7 minuti abbiamo preso 3 gol, ma questa partita deve segnare un livello sotto il quale non si può scendere”.

Questa vittoria può essere un trampolino di lancio? Vlasic quanto è importante?
“Sì, può esserlo perché viene contro una squadra che gioca bene a calcio, ha fisicità, tecnica, e vinci con questa personalità, generosità. Vlasic ha messo dentro le due fasi, sta giocando bene da mezzala, sta dando un contributo importante però possiamo e dobbiamo crescere”.

Marco Baroni, head coach of Torino FC, looks on prior to the Serie A football match between Torino FC and US Cremonese. Torino FC won 1-0 over US Cremonese.
TAG:
slider

ultimo aggiornamento: 21-12-2025

Iscriviti
Notificami
3 Commenti
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments
Casao92
Casao92
17 minuti fa

C’è il mercato fra’ poco.

Cairo la peggior disgrazia dopo Superga
Cairo la peggior disgrazia dopo Superga
21 minuti fa

😂😂😂

Kawasaki77
Kawasaki77
20 minuti fa
Reply to  Cairo la peggior disgrazia dopo Superga

Gente che si esalta per il nulla.
Poveretti

Le pagelle di Sassuolo-Torino: Vlasic una certezza, difesa di nuovo all’altezza

Grosso dopo Sassuolo-Torino: “Lasciamo andare la partita per un’ ingenuità”