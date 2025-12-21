Marco Baroni, allenatore del Torino, ha parlato dopo la seconda vittoria consecutiva del Torino prima di Natale

Marco Baroni ha vinto la seconda partita di fila per 1-0 con il suo Torino. Ecco le sue parole a SKY a fine match: “Partita quasi perfetta nel primo tempo, grande prestazione, la squadra si è sciolta e ora deve mantenere il livello e crescere. Complimenti a tutti per la prestazione”. Su Vlasic ha detto: “Sì, si sta calando in questo nuovo ruolo da mezzala, ora è più consapevole e ha trovato la leadership della squadra. Ho tanti giocatori che lavorano bene in settimana e ora stiamo muovendo anche la classifica”. Ha poi aggiunto: “Voglio un’ulteriore crescita, ma sì si può staccare un giorno a Natale. Se non sbaglio negli ultimi 33 anni solo 2 squadre del Toro avevano raggiunto in così poco tempo questo numero di clean sheet, abbiamo avuto alcuni cali di attenzione come con l’Atalanta, ma se tolgo quelle 3-4 partite la squadra è sempre più cresciuta e vogliamo continuare a difenderci in avanti, questo è il calcio che mi piace. Questo ci aiuta a servire gli attaccanti davanti e ne abbiamo di forti. Spesso abbiamo concesso agli avversari di farci abbassare, ma oggi siamo stati aggressivi e non ci siamo abbassati”.

La conferenza stampa

Baroni ha poi proseguito a parlare in conferenza stampa.



Che cosa sta cambiando nel Torino?

“Chiaro che siamo contenti per la vittoria, per la classifica, la società, il presidente, i tifosi, il direttore, la squadra, ma quello che mi rende più soddisfatto è come la squadra ha approcciato perché gli ho chiesto una partita di fiducia e lo abbiamo fatto andando a difenderci in avanti. Questo è quello che voglio. Il Sassuolo non riusciva a gestire la palla, abbiamo creato occasioni. Questo lo ha fatto per la nostra pressione non perché non fosse in giornata. Con questa prestazione è arrivata una prestazione importante e non dobbiamo scendere da questo livello”.



Quanto sono importanti prove come queste per i tifosi?

“È fondamentale e tocca a noi perché il Torino ha una storia bellissima. Il popolo granata è meraviglioso, dobbiamo essere noi a far scattare questa scintilla con le prestazioni e la dedizione. Ho detto alla squadra che chi indossa questa maglia deve sentirsi addosso il mantra ‘vogliamo gente che lotta’ come hanno cantato i tifosi”.



Questo è il settimo clean sheet stagionale…

“Io ho sempre avuto fiducia nella squadra perché la vedevo lavorare. Quando ci sono queste componenti è chiaro che il tuo lavoro può avere i frutti. Noi abbiamo fatto un percorso strano perché dopo alcune difficoltà la squadra si è trovata a fare risultati importanti. Vittorie importanti come la vittoria col Napoli, il pareggio a Bologna e forse contro il Como abbiamo perso 4 giocatori fondamentali e non eravamo pronti a sopperire in quel momento. La squadra poi si è sciolta negli ultimi minuti. Negli ultimi 33 anni solo questo Torino e un altro hanno fatto 7 clean sheet ma siamo la peggior difesa perché 4 partite hanno sporcato questo percorso. Con l’Atalanta in meno di 7 minuti abbiamo preso 3 gol, ma questa partita deve segnare un livello sotto il quale non si può scendere”.



Questa vittoria può essere un trampolino di lancio? Vlasic quanto è importante?

“Sì, può esserlo perché viene contro una squadra che gioca bene a calcio, ha fisicità, tecnica, e vinci con questa personalità, generosità. Vlasic ha messo dentro le due fasi, sta giocando bene da mezzala, sta dando un contributo importante però possiamo e dobbiamo crescere”.