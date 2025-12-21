Il numero 10 del Torino realizza un altro gol, il terzo dal dischetto, dietro i granata non rischiano, Simeone e Adams affiatati

PALEARI 6: confermato in porta, non deve compiere interventi difficili, guida da vicino una difesa che riesce ancora una volta a non subire gol

TAMEZE 6.5: una gara più in linea con le prime da braccetto, più che positiva. Limita Laurienté e gioca una partita di grande concentrazione (st 42′ BIRAGHI SV)

MARIPAN 7: guida con sicurezza il reparto, anche permettendosi interventi puliti come quello nel finale su Koné. Solo un grande intervento di Muric gli toglie la possibilità di chiuderla col 2-0.

ISMAJLI 6.5: messi alle spalle i problemi muscolari, Baroni lo conferma in difesa in un terzetto sì obbligato ma che sembra comunque affiatato. Anche a sinistra, posizione diversa da quella solitamente ricoperta nelle altre partite, porta a casa la prestazione

PEDERSEN 6.5: propositivo e quasi sempre al centro delle azioni più pericolose dei granata. Spinge tanto, più nel primo che nel secondo tempo. Dalle sue parti il Torino si muove più che a sinistra.

VLASIC 7.5: sempre lui, di nuovo freddo dal dischetto come già accaduto contro Como e Milan. Come già con la Cremonese, anche stavolta la decide il numero dieci. Ed era stato pure lui ad impegnare il portiere del Sassuolo nel primo tempo prima del fallo da rigore (poi tolto dal Var) conquistato da Adams.

ASLLANI 6: cresce col passare dei minuti, non è ancora quello che tutti si aspettano da lui ma certamente fa ben sperare (st 42′ CASADEI SV)

GINEITIS 6: confermato di nuovo dal primo minuto, Baroni gli sta dando quella fiducia che al giocatore sembrava mancare. Fiducia che di sicuro lo sta aiutando. Lotta e si prende anche tanti falli: in crescita (st 13′ ILIC 6: torna in campo dopo l’infortunio, dà una mano anche alla difesa, spende un giallo evitabile)

LAZARO 5.5: con la porta spalancata davanti a sé non riesce ad insaccare, anche se – ma quello lo avremmo scoperto pochi istanti dopo – quella azione era viziata da un precedente fallo di un compagno. Al momento la differenza con Pedersen si vede

ZAPATA 5.5: Ha l’occasione per segnare la rete numero undici in carriera al Sassuolo ma spara lontanissimo dalla porta. In calo rispetto alle ultime prestazioni (st 13′ SIMEONE 6.5: entra e si prende un rigore, alla mezz’ora impegna Muric sfiorando il raddoppio)

ADAMS 6.5: in un primo tempo in cui il Torino fatica a tirare in porta, lo scozzese si muove comunque bene e si procura il rigore poi revocato. Netta la differenza con Simeone in campo: con l’argentino sembra giocare meglio (st 40′ NGONGE 5.5: ha la palla per chiuderla ma tira addosso al portiere)

All BARONI 6.5: rinsalda ancora la sua panchina con una vittoria su un campo difficile come quello del Sassuolo. Punti che danno fiducia pure in un momento di emergenza e scelte obbligate in difesa.