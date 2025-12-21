Sintesi e commento della partita Sassuolo-Torino: Il Toro ferma il Sassuolo al Mapei Stadium, segna Vlasic su calcio di rigore

Il Toro trova la seconda vittoria consecutiva, battendo per 0-1 il Sassuolo a Reggio Emilia. Seconda vittoria in trasferta per i granata, vittoria che mancava dallo 0-1 all’Olimpico di Roma contro i giallorossi di Gasperini. Il Toro va a -1 dai neroverdi grazie al rigore trasformato da Vlasic, che ormai sembra essere a tutti gli effetti il rigorista ufficiale di questo Torino.

Primo tempo: Il Var tolglie un rigore ai granata

Giornata numero 16: Sassuolo-Torino. Si gioca al Mapei Stadium la sfida tra Fabio Grosso e Marco Baroni. Il Sassuolo deve fare a meno di Pinamonti in attacco e al suo posto gioca dal primo minuto Walid Cheddira. Nel Torino invece confermato titolare Gineitis. In attacco la coppia è formata da Adams e Zapata, Simeone parte fuori. Parte forte il Sassuolo e primo spavento dopo 5 minuti per il Torino. Laurienté entra in area con il destro e mette in mezzo con il sinistro. Arriva Cheddira che a porta vuota con il destro prende incredibilmente traversa: ma per fortuna era tutto fermo per fuorigioco. Al 10′ risponde il Torino: sponda di testa di Vlasic e Adams ci prova con il destro in area ma palla alta. Nei primi 20 minuti è comunque fase di studio tra le due squadre, anche se il ritmo non è basso. Al 22′ calcio di rigore per il Torino. Fallo di Doig su Adams che viene anche ammonito. Calcia Vlasic con il mancino dal limite: Muric non trattiene e respinge. Adams steso da Doig mentre stava per impattare a porta vuota. Ma dopo un lungo check al Var, si nota un fallo di Tameze a inizio azione su Matic: rigore tolto e anche cartellino giallo annullato. Decisione corretta. Al 30′ Pedersen ruba palla a Doig e mette in mezzo bene dalla destra: Zapata arriva in corsa e al volo manda alto divorandosi il vantaggio. Solo Toro in campo. Ammonito Matic al 32′ per fallo su Vlasic. Ammonito anche Walukiewicz al 38′ per fallo su Gineitis. Entrambi rischiano di essere espulsi, visto che pochi minuti dopo commettono due falli al limite. 3 minuti di recupero. Non succede più nulla e finisce a reti inviolate il primo tempo.

Secondo tempo: Il Toro soffre all’inizio, ma sblocca e decide il match su calcio di rigore

Dopo un primo tempo ricco di intensità inizia con un dominio neroverde la seconda metà di gara di Sassuolo-Torino: Al 46’ e al 50’ è subito protagonista il Sassuolo con Volpato, che sfiora il gol con due pericolose conclusioni di mancino a giro dal limite dell’area. Al 53’ il Toro ha un’occasione gigante, Adams si libera di Muharemovic (fallosamente), l’arbitro lascia correre, Adams serve Lazaro nell’area piccola e l’austriaco da pochi passi manda clamorosamente fuori. Al 58’ ecco i primi cambi di Baroni, dentro Ilic e Simeone al posto di Gineitis e Zapata. Intanto il Sassuolo toglie Cheddira e Vranckx e inserisce Moro e Lipani. Al 65’ arriva l’episodio che cambia la partita, CALCIO DI RIGORE per il Torino, salita da sinistra a destra del Toro, Simeone aggancia il pallone sul lato destro dell’area e viene steso da Doig, Calzavara questa volta non ha dubbi e assegna il penalty. Sul dischetto si presenta Vlasic, ormai rigorista designato, che spiazza Muric e sigla l’1-0 per il Toro. Al 74’ occasione per il Sassuolo, Lipani riceve un cross pericolosissimo dalla sinistra, ma di testa manda alto da pochi metri. Al 76’ gran contropiede del Toro firmato Adams e Simeone, l’argentino trova le mani di Muric a tenere in vita il Sassuolo (a seguito del vantaggio viene ammonito anche Idzes per una trattenuta su Adams). Dopo poco il Sassuolo sostituisce tre giocatori: fuori Volpato, Doig e Laurienté e dentro Fadera, Candé e Pierini. Allo scoccare dell’81’ Maripàn salva da ultimo uomo su Koné e poco dopo è proprio il 13 granata a schermare su una conclusione sempre dell’ivoriano, un muro oggi il cileno. All’83’ Maripàn cerca adirittura il gol al volo da fuori, super Muric in risposta. Nel finale entrano anche Ngonge al posto di Adams e Casadei e Biraghi al posto di Asllani e Tameze nei granata. Nel recupero attacca il Sassuolo, ma il Toro ha una super occasione con Ngone, fermato da un enorme Muric. Finisce così, vince il Toro 0-1.