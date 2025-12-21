Sassuolo-Torino, la diretta della partita di Serie A 2025/2026: prepartita, formazioni ufficiali e tabellino

Sedicesima giornata di Serie A: Sassuolo-Torino. Si gioca alle ore 15 di domenica 21 dicembre. Al Mapei Stadium la squadra di Fabio Grosso affronta quella di Marco Baroni. Sfida non semplice contro i neroverdi che sono in fiducia e arrivano dall’ottimo 2-2 a San Siro contro il Milan. Granata che invece hanno vinto per 1-0 in casa contro la Cremonese. Segui la diretta su Toro.it.

Sassuolo-Torino: il prepartita

Ore 13.00 Mancano due ore al calcio d’inizio di Sassuolo-Torino. Si gioca alle ore 15 al Mapei Stadium. In zona stadio iniziano ad arrivare i primi tifosi. A breve arriveranno i pullman delle due squadre: poi, come di consueto, la ricognizione dei calciatori prima della preparazione al riscaldamento, l’ultima fase prima del fischio d’inizio.

Sassuolo-Torino: le probabili formazioni

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vrankx, Matic, Koné; Volpato, Pinamonti, Laurienté. A disp. Satalino, Zacchi, Candé, Odenthal, Iannoni, Lipani, Cheddira, Moro, Fadera, Pierini. All. Grosso.

Torino (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Ismajli; Pedersen, Anjorin, Asllani, Vlasic, Lazaro; Adams, Zapata. A disp. Israel, Popa, Sazonov, Biraghi, Dembele, Nkounkou, Gineitis, Ilic, Ilkhan, Casadei, Aboukhlal, Ngonge, Njie, Simeone. All. Baroni.

Sassuolo-Torino: dove vedere la partita in TV e in streaming

La partita Sassuolo-Torino sarà visibile non solo su DAZN ma anche su SKY. Per accedere al contenuto, è necessario avere un abbonamento.

Sassuolo-Torino: le formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione

Sassuolo-Torino: la diretta

Calcio d’inizio alle ore 15