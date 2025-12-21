Toro.it

Le formazioni ufficiali di Fabio Grosso e Marco Baroni per la sfida tra Sassuolo e Torino al Mapei Stadium delle ore 15

Manca poco al calcio d’inizio di Sassuolo-Torino al Mapei Stadium. Sono state da poco comunicate le formazioni ufficiali del match. Nel Sassuolo un’unica sorpresa visto che non ce la fa Pinamonti e al suo posto gioca Cheddira. Nel Torino confermato Gineitis titolare, in attacco Adams e Zapata. Di seguito, le scelte dei due allenatori.

Sassuolo-Torino: le formazioni ufficiali

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vrankx, Matic, Koné; Volpato, Cheddira, Laurienté. A disp. Satalino, Zacchi, Candé, Odenthal, Iannoni, Lipani, Moro, Fadera, Pierini. All. Grosso. 

Torino (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Ismajli; Pedersen, Vlasic, Asllani, Gineitis, Lazaro; Adams, Zapata. A disp. Israel, Popa, Sazonov, Biraghi, Dembele, Nkounkou, Anjorin, Ilic, Ilkhan, Casadei, Aboukhlal, Ngonge, Njie, Simeone. All. Baroni.

