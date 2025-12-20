Toro.it

Ecco i giocatori convocati da Baroni e Grosso per il match del Mapei in programma domani

Un Toro forte della vittoria interna contro la Cremonese si prepara ad affrontare la trasferta del Mapei. Contro ci sarà un Sassuolo sorprendente, al nono posto in classifica da neopromossa e quinto miglior attacco del campionato.

I convocati di Baroni

in attesa

I convocati di Grosso

Ecco la lista dei 21 convocati del tecnico dei neroverdi:

Portieri: Muric, Satalino, Zacchi
Difensori: Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Candé, Doig, Odenthal
Centrocampisti: Matic, Koné, Vranckx, Iannoni, Lipani
Attaccanti: Pinamonti, Cheddira, Moro, Laurienté, Fadera, Volpato, Pierini

Fabio Grosso
Fabio Grosso
TAG:
home

ultimo aggiornamento: 20-12-2025

Iscriviti
Notificami
0 Commenti
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments

Grosso: “I tifosi granata trasmettono una passione viscerale”