Ecco i giocatori convocati da Baroni e Grosso per il match del Mapei in programma domani
Un Toro forte della vittoria interna contro la Cremonese si prepara ad affrontare la trasferta del Mapei. Contro ci sarà un Sassuolo sorprendente, al nono posto in classifica da neopromossa e quinto miglior attacco del campionato.
I convocati di Baroni
in attesa
I convocati di Grosso
Ecco la lista dei 21 convocati del tecnico dei neroverdi:
Portieri: Muric, Satalino, Zacchi
Difensori: Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Candé, Doig, Odenthal
Centrocampisti: Matic, Koné, Vranckx, Iannoni, Lipani
Attaccanti: Pinamonti, Cheddira, Moro, Laurienté, Fadera, Volpato, Pierini