La probabile formazione del Sassuolo / In difesa spazio all’ex Walukiewicz nel ruolo di terzino destro nel 4-3-3

Reduce dal convincente pareggio per 2-2 contro il Milan e dalla vittoria contro la Fiorentina, il Sassuolo di Grosso si prepara ad ospitare il Torino in occasione della sedicesima giornata. Al nono posto in classifica con 21 punti conquistati nelle prima quindici giornate i neroverdi sono una delle rivelazioni di questo campionato. Grosso ha plasmato una squadra offensiva ma bilanciata, con tante risorse in zona di rifinitura, dato testimoniato dal fatto che il Sassuolo è attualmente il quinto miglior attacco del campionato. Per il match contro il Torino, Grosso perde però Coulibaly, convocato in Coppa d’Africa, e Thorstvedt, squalificato.

Grosso: difesa confermata, Vranckx sostiuisce Thorstvedt

Per i neroverdi confermata la classica linea difensiva a 4. Tra i pali ci sarà Muric, ornai inamovibile dato l’infortunio di Turati. I laterali saranno Walukiewicz a destra e Doig a sinistra. Confermati i centrali Idzes e Muharemovic, due dei pilastri della stagione dei neroverdi.

Vranckx prenderà invece il posto di Thorstvedt in mezzo al campo, andando a completare il reparto insieme a Matic e Koné.

Pinamonti in dubbio, si scalda Cheddira

Il dubbio più grande, come rilevato dallo stesso Grosso in conferenza stampa, riguarda l’attacco. Pinamonti ha infatti riscontrato un problema contro il Milan e non è ancora al 100%.

Da valutare quindi la presenza dell’ex Genoa, con Cheddira che si prepara a prendere il suo posto. Sugli esterni confermati invece Volpato e Laurienté.

La probabile formazione del Sassuolo

Ecco i probabili 11 a cui si affiderà Grosso per la sfida contro il Torino.

Probabile formazione Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Koné, Matic, Vranckx; Volpato, Cheddira, Laurienté. A disp: Satalino, Zacchi, Candé, Odenthal, Iannoni, Lipani, Pinamonti, Moro, Fadera, Pierini. All. Grosso

Indisponibili: Romagna, Pieragnolo, Boloca, Skjellerup, Turati, Paz, Berardi, Coulibaly

Squalificati: Thorstvedt