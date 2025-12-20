La probabile formazione del Torino di Marco Baroni per la sfida in trasferta contro il Sassuolo di Fabio Grosso

Dopo la vittoria in casa contro la Cremonese, torna in campo il Torino di Marco Baroni pochi giorni prima di Natale. Si gioca domenica alle ore 15 Sassuolo-Torino al Mapei Stadium. Sfida tutt’altro che facile per i granata, contro i neroverdi di Grosso che sono in un ottimo momento. Torino che deve fare a meno dei due difensori Coco e Masina, partiti per giocare in Coppa d’Africa. Inoltre non ci sono i lungodegenti Savva e Schuurs. Ma torna in lista Sazonov. Per il resto, tutti a disposizione. Ballottaggi a centrocampo e in attacco per i granata.

Paleari titolare, difesa obbligata

Modulo confermato e si gioca con il 3-5-2. In porta lo ha detto Baroni e gioca Paleari, quindi Israel e Popa vanno in panchina. Difesa obbligata senza Coco e Masina. Tameze a destra, Maripan al centro e Ismajli adattato a sinistra. Questo lo schieramento. Sazonov in panchina. Sulle fasce verso la conferma i due titolari Pedersen a destra e Lazaro a sinistra. Nkounkou, Biraghi e Dembele in panchina. I tre sono in ordine di possibilità di ingresso a gara in corso.

Ballottaggio in attacco, Anjorin verso la conferma

A centrocampo Asllani al centro, poi come mezzali Vlasic e Anjorin. Vlasic non si tocca, mentre Anjorin è in ballottaggio con Casadei ma è in vantaggio. Gineitis, Ilic e Ilkhan scalpitano ma partono indietro nelle gerarchie. Infine, l’attacco. Il ballottaggio è tra Duvan Zapata e Giovanni Simeone al fianco di Ché Adams. Zapata in pole al momento. Nel caso Simeone è pronto a subentrare così come Ngonge, Aboukhlal e Njie.

La probabile formazione del Torino

Ecco gli undici probabili a cui si affiderà Baroni per la sfida di domani contro il Sassuolo.

Probabile formazione Torino (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Ismajli; Pedersen, Anjorin, Asllani, Vlasic, Lazaro; Adams, Zapata. A disp. Israel, Popa, Sazonov, Biraghi, Dembele, Nkounkou, Gineitis, Ilic, Ilkhan, Casadei, Aboukhlal, Ngonge, Njie, Simeone. All. Baroni.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Savva, Schuurs