Le parole dell’allenatore del Sassuolo, Fabio Grosso, alla vigilia della sfida contro il Torino

Alla vigilia della sfida tra Sassuolo e Torino, in programma domani al Mapei alle ore 15:00, sono arrivate le parole del tecnico dei neroverdi in conferenza stampa.

Al tecnico neroverde viene subito chiesto cosa si aspetti dalla sfida contro i granata: “Incontriamo una squadra con tanta voglia di rivalsa e che ha meno punti di quelli che si aspettava. Hanno grandi qualità e ci aspettiamo come sempre una gara tosta e difficile.

Vivo a Torino e conosco l’ambiente e la passione dei tifosi granata. Hanno una passione viscerale che sanno trasmettere alla citta. Sappiamo che saranno sostenuti da tanti tifosi e questo sia aggiungerà alle difficoltà della partita di domani.”

Al tecnico viene posta una domanda riguardante i duelli, fondamentali a detta sua per la sfida di domani: “I duelli saranno molto importanti. Loro sono una squadra fisica, che sa dialogare, tenere bene il campo e cercare la profondità. Sarà importante resistere e vincere i duelli, dobbiamo avere la bravura di accettare la spartita sporca, cercando di pulirla.”

Pinamonti in dubbio contro il Toro

Pinamonti sta migliorando tantissimo, purtroppo però anche lui si aggiunge alla lista dei ragazzi in dubbio. Ha avuto un problema la partita scorsa e non ha ancora recuperato al 100%, capiremo se sarà in gruppo o se sarà indisponibile.

Grosso: “Thorstvedt importante, abbina qualità e quantità”

Grosso si sofferma poi sull’assenza di Thorstvedt, che non sarà della partita per via della squalifica. “Le caratteristiche dei ragazzi che vanno in campo determinano la modalità con cui fai certe cose. Thorstvedt è un ragazzo importante, intelligente, forte, sa abbinare qualità e quantità. Ma so che ho a disposizione 17/18 giocatori di movimento.