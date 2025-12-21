Ecco le parole di Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, dopo la sconfitta per 0-1 rimediata contro il Torino

Nel secondo tempo la partita neroverde sembrava essere decisamente migliorata, ma l’episodio del rigore ha messo in difficoltà gli uomini di Grosso che si è espresso così a riguardo a Sky: “Lasciamo andare la partita per una nostra ingenuità e per non aver saputo esprimere il nostro calcio come avremmo potuto, ci servirà per crescere“.

Le difficoltà del Sassuolo

Nel tentativo di trovare le difficoltà di oggi il tecnico neroverde ha detto:“Sicuramente nella prima frazione c’era poco ritmo nel nostro gioco e non riuscivamo a risalire il campo o attaccare gli spazi quando spostavamo palla sugli esterni. Nel secondo tempo abbiamo fatto la partita, siamo cresciuti, ma l’ingenuità del rigore ha messo la gara in salita. Con generosità e sacrificio siamo rimasti in partita, ma non è bastato. E’ un peccato non essere riusciti a fare meglio, sia per merito del Torino che per demeriti nostri“.

Doig e la prestazione negativa

In una squadra come il Sassuolo, da sempre teatro per molte giovani promesse Grosso avrà il dovere di risollevare Josh Doig dopo la brutta prestazione di oggi pomeriggio, queste sono state le sue parole riguardo all’episodio del rigore per il Torino causato dallo scozzese: “Non mi soffermo mai sul dettaglio degli episodi, non mi focalizzo lì, ma mi concentro sulla prima metà di gara in cui non abbiamo espresso le nostre qualità e potenzialità. I dettagli li rivedremo insieme ai ragazzi, ma quelle sono scelte istantanee. Preferisco focalizzarmi a capire come riuscire ad entrare sempre in gara nel modo migliore“.