Le parole dopo Sassuolo-Torino finita 0-1 del difensore albanese del Torino Ardian Ismajli:

E’ stata una dimostrazione che anche una difesa inedita come quella di oggi può reggere, qual è il tuo giudizio?

“Il mio giudizio è semplice, abbiamo meritato di portare i 3 punti a casa, siamo riusciti a vincere. Siamo contenti di aver portato a casa 6 punti questa settimana e ci siamo riusciti senza prendere gol. Ora guardiamo avanti.”

Oggi hai giocato a sinistra, anziché a destra, come ti trovi in questo ruolo e cosa pensi della prestazione dei tuo compagni di reparti?

“La posizione non è un problema per me, ho ricoperto più o meno tutti i ruoli in difesa e non mi fa differenza. Dietro siamo molto compatti, anche se abbiamo preso tanti gol, abbiamo fatto 7 clean sheet e altre squadre non l’hanno fatto. Siamo tutti compatti, non solo la difesa e questa è la chiave”.

Il mister ha detto di aver visto una squadra con grande forza, avendo energie anche nei momenti difficili. Queste due vittorie che messaggio lanciano all’interno del gruppo e quanto autostima vi danno?

“Sono d’accordo, più tempo passiamo insieme, più la squadra diventa più forte e nell’ultimo mese abbiamo capito molte più richieste del mister. Ora siamo più compatti e abbiamo capito cosa il mister vuole portare in campo Possiamo fare grandi cose”.

Tra Serie A e Coppa Italia hai raccolto molti minuti in campo, in cosa ti senti migliorato? Come ti vedi come leader della difesa?

“Per me siamo tutti leader, chi gioca, chi subentra e chi non gioca. Siamo una squadra con esperienza e abbiamo calciatori davvero forti. Da parte mia ho avuto alcuni problemi, ma sto lavorando per migliorare anche da questo punto di vista.”