Le parole di Nikola Vlasic, numero 10 del Torino, che con il suo calcio di rigore ha deciso il match contro il Sassuolo

Nikola Vlasic ha deciso con il suo rigore Sassuolo-Torino 0-1. Ecco le sue parole al termine della gara a DAZN: “Sono 3 punti importantissimi“, ha spiegato il. numero dieci, al quarto gol in campionato, il quinto stagionale. “Sappiamo che il Sassuolo è una squadra che sa giocare a calcio. Siamo venuti qui per prenderli alti e abbiamo fatto un grande primo tempo. Secondo tempo meno per i primi 10 minuti ma dopo abbiamo sistemato tutto e abbiamo vinto questa partita importantissima”.

“Il miglior Vlasic a livello difensivo”

Sul suo ruolo, dopo un inizio in un’altra zona del campo complice un diverso sistema, Vlasic ha spiegato: “Miglior stagione? Non so, ho cambiato posizione, adesso gioco più mezzala. Devo fare molto più la fase difensiva: in fase difensiva questo è il migliore Vlasic, sì”.