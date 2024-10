Dopo il no della precedente tornata di gare internazionali, l’attaccante ritorna tra i selezionati: affronterà Croazia e Portogallo

La prossima giornata di campionato vedrà il Torino affrontare l’Inter a San Siro. I granata poi faranno visita al Cagliari, ma prima ci sarà la seconda sosta per le nazionali della stagione. Diversi saranno infatti i giocatori che lasceranno il Filadelfia per unirsi alle rispettive rappresentative. Uno di questi è sicuramente Ché Adams, convocato dalla sua Scozia per le due gare di Nations League contro Croazia (12 ottobre, in trasferta) e Portogallo (15 ottobre, in casa). Chiamata che arriva dopo la risposta negativa all’ultimo invito del ct Steve Clark, giustificata allora dalla volontà dell’ex Southampton di completare l’inserimento negli schemi della sua squadra di club. Una scelta particolarmente azzeccata, alla luce dei 3 gol nelle ultime 3 uscite tra campionato e Coppa Italia. Oltre, a lui, si uniranno al ritiro della Scozia altri due giocatori della Serie A, vale a dire i due ‘napoletani’ Billy Gilmour e Scott McTominay.