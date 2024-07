Ché Adams arriva a Torino con l’obiettivo di migliorare un reparto offensivo lo scorso anno in difficoltà: i suoi numeri

Il colpo Ché Adams è ora realtà. Nella mattinata di martedì il Torino ha ufficializzato l’arrivo dell’attaccante scozzese ex Southampton, che si è già unito ai nuovi compagni di squadra nel ritiro di Pinzolo. Il classe ’96 avrà un compito arduo ma allo stesso tempo intrigante: migliorare un reparto offensivo che lo scorso anno – escluso Zapata – ha raggiunto a stento la doppia cifra realizzativa. Adams non è un super bomber ma ha dimostrato nei suoi anni passati di poter arrivare facilmente in doppia cifra, e questo non può che far contento Vanoli.

I numeri in carriera di Ché Adams

Ché Adams è reduce da una stagione giocata in seconda serie inglese con la maglia del Southampton. Lì lo scozzese ha raggiunto quota 17 gol in 46 partite tra tutte le competizioni, con una media di una rete ogni 151 minuti. Numeri importanti, pensando come invece Zapata abbia segnato un gol ogni 237 minuti giocati nella prima annata in maglia Toro. Ma la carriera di Adams d’altronde parla chiaro: in Championship il classe ’96 ha realizzato 49 reti in 156 partite, praticamente un gol assicurato ogni 3 match, mentre in Premier League la media è stata di uno ogni 5, con 25 gol in 124 gare. È con il Southampton che lo scozzese ha segnato di più, come dimostrato dalle 48 realizzazioni in 191 partite. Al Birmingham i gol sono stati 38, mentre con lo Sheffield United 15. Discretamente basso invece lo score con la maglia della Scozia, dati i 6 gol in 33 partite. Il totale, insomma, parla di 102 reti in 370 match. Non solo questo, perché Ché Adams si è messo in mostra anche come uomo assist: in tutta la carriera il 28enne ha servito 38 passaggi vincenti ai compagni, e il dato non può che aumentare ora che si è formata la coppia con Zapata.