Nuovo colpo in entrata per il Torino Primavera: Tufano potrà contare su Jakub Krzyzanowski, terzino sinistro polacco

Uno dei rinforzi della Primavera del Torino arrivati nell’estate 2024 è Jakub Krzyzanowski, terzino sinistro polacco arrivato a rinforza la retroguardia granata dal Wisla Cracovia. Ecco chi è e quali sono nel sue caratteristiche.

Chi è Jakub Krzyzanowski

Terzino sinistro classe 2006, come già detto Krzyzanowski è considerato un talento emergente del calcio polacco. Nativo di Cracovia, ha iniziato a giocare sin da subito per il Wisla, la squadra più titolata della città e la prima per status. Ha attraversato tutto il settore giovanile delle White Star, fino a esordire tra i grandi nella stagione 2023/2024. Già i numeri nelle selezioni under parlavano chiaro: 5 gol in 33 presenze da terzino, ma anche in prima squadra si è sin da subito fatto notare. L’ultima annata è stata quella dell’exploit per lui, che nonostante risultasse tra i più giovani della rosa è riuscito a mettere insieme 22 presenze, di cui la metà da titolare.

Caratteristiche fisiche e tecniche

Alto 1,81m e impostato fisicamente, Krzyzanowski fa della rapidità il suo punto di forza. Il polacco è molto abile sia in fase di non possesso, dimostrando ottima interdizione e intercetto, che con il pallone tra i piedi. Ama spingersi fino al fondo del campo per effettuare dei cross, ma allo stesso tempo è tra i primi a tornare in difesa quando gli avversari si riaffacciano in avanti. Se promosso, potrebbe dare una mano anche come esterno a tutta fascia nel 3-5-2 di Vanoli, data la predisposizione alla corsa e al sacrificio.