Il contratto di Ciammaglichella con il Torino scadrà il prossimo 30 giugno: il rinnovo deve essere una priorità per i granata

Urbano Cairo ieri sera era presente a Quattordio per la semifinale del Memoria Mamma e Papà Cairo, al termine della partita contro il Milan, sono tanti i Primavera che ha elogiato. Tra questi c’è anche Aaron Ciammaglichella. Il centrocampista ha iniziato più tardi a lavorare con il nuovo tecnico, Felice Tufano, perché è stato impegnato con l’Italia all’Europeo Under 19 in Irlanda del Nord. Ma non ci sono dubbi sul fatto che sarà uno degli elementi di punta della squadra. Ma non solo: Ciammaglichella spera anche di riuscire a conquistare Vanoli per poter esordire in Serie A. C’è però un problema che il Torino dovrà risolvere: il suo contratto è in scadenza.

Il contratto di Ciammaglichella al Torino

Il suo contratto, come quello di Horvath, Bayeye e N’Guessan scade infatti il 30 giugno 2025. Quindi, a fine stagione. Si tratta di un giocatore dall’enorme potenziale che la società granata non può permettersi di perdere: per questo i primi contatti con l’agente sono già stati presi. Il centrocampista è nato e cresciuto nel Torino e qui di certo sta bene. Ma adesso tocca al club, che deve metterlo nelle condizioni di continuare questa avventura in granata.

Un futuro brillante

Classe 2005, protagonista in Nazionale e già nel giro della Prima Squadra. Per lui si prospetta un futuro brillante. Con l’Italia, nei gironi dell’Europeo, ha giocato titolare nelle prime 2 partite. Prime 2 partite che, con 6 punti ottenuti, hanno garantito la qualificazione alla semifinale. Poi è arrivata una sconfitta, ma lui non era titolare. Anche in semifinale, contro la Spagna, ha giocato dal primo minuto, in quella che è stata l’ultima partita degli Azzurrini all’Europeo in Irlanda del Nord: un segnale di come Ciammaglichella non sia apprezzato solamente al Torino. Di occhi addosso ne ha e il contratto è in scadenza: il rinnovo deve essere quindi una priorità.