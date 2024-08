In vista della gara di Coppa Italia contro il Cosenza è vivo il ballottaggio tra i due attaccanti: Zapata la certezza

Manca sempre meno all’esordio del Toro alla nuova stagione. Domenica 11 agosto gli uomini di Vanoli affronteranno il Cosenza nella prima gara ufficiale della nuova annata, valida per i trentaduesimi di Coppa Italia. Sarà un appuntamento da non sbagliare per i granata, che dovranno approcciare al match con la giusta mentalità. In primis per avanzare in una competizione in cui negli ultimi anni la squadra ha spesso deluso (vedi l’eliminazione contro il Frosinone), ma anche per arrivare alla prima giornata di campionato con la giusta motivazione e sulle ali dell’entusiasmo. In vista del match Vanoli dovrà sciogliere il dubbio su chi affiancare a Duvan Zapata in attacco: è ballottaggio aperto tra Sanabria e il nuovo arrivato Adams.

Sanabria-Adams, ballottaggio aperto per la Coppa Italia

Da quando è arrivato a Torino Ché Adams sembra essersi immedesimato a pieno nella causa granata, senza incontrare alcuna difficoltà di ambientamento. L’ex Southampton è una lieta sorpresa per Vanoli, che lo ha utilizzato nella tournée in terra francese. Lo scozzese è andato subito a segno e ha fatto vedere buone cose, al contrario del paraguaiano, che è apparso in ritardo di condizione. Sanabria sembra entrato in un tunnel senza via d’uscita: anche sotto la guida tecnica di Juric l’ex Betis aveva vissuto un momento difficile. Poi il gol a Napoli sembrava poter riaccendere la luce, ma così non è stato. L’allenatore del Toro non ha ancora scelto chi far partire dall’inizio contro il Cosenza, ma da quanto visto nel precampionato non sarebbe una sorpresa se Vanoli decidesse di puntare sul nuovo arrivato. Se questa ipotesi dovesse trovare riscontro Sanabria dovrà cogliere il segnale e aumentare i giri del motore, per non rischiare di perdere definitivamente il posto.