Playoff di Serie C amari per l’attaccante granata in prestito al Vicenza. Sorride invece Ciammaglichella, che si giocherà la promozione

Due giovani di proprietà del Torino si sono incrociati nella semifinale dei playoff di Serie C: ad avere la meglio è stata la Ternana di Aaron Ciammaglichella, che ha superato il Vicenza di Nicola Rauti con un 3-1 casalingo, conquistando così l’accesso alla finale. Un risultato significativo per il centrocampista torinese, protagonista di una stagione in crescita, culminata con un traguardo importante che potrebbe rilanciarne le ambizioni in granata. Discorso opposto per Rauti, che con l’eliminazione del Vicenza chiude il proprio percorso stagionale. Ora il Torino osserverà con attenzione l’ultimo atto dei playoff: una finale che potrebbe dire molto sul futuro di Ciammaglichella.