Milinkovic-Savic in cima alla lista degli stakanovisti granata. Tra i giocatori di movimento il più impiegato è Ché Adams

Il Torino ha concluso la stagione 2024/2025. I granata sono attesi dal calciomercato estivo che servirà per colmare le lacune messe in mostra durante il campionato. Paolo Vanoli – il cui futuro sembra ormai lontano dal Filadelfia – ha puntato sui fedelissimi, inserendo spesso a partita in corso i giovani della Primavera.

L’ex Venezia ha investito sulla gioventù granata, facendo esordire ben 6 talenti delle giovanili del Toro. Tra la prima squadra granata non sono comunque mancati gli stakanovisti. Da Milinkovic-Savic al centrocampo, ecco i giocatori con più presenze stagionali.

Vanja in cima, un attaccante subito dietro al serbo

In cima alla lista dei giocatori del Torino con più presenze in stagione c’è Vanja Milinkovic-Savic. Il portiere serbo è sceso in campo in 39 delle 40 partite giocate dai granata tra Serie A e Coppa Italia. Milinkovic-Savic ha dato forfait nel turno d’andata contro la Lazio a causa di una contusione.

Al secondo posto della speciale classifica si piazza Ché Adams. L’attaccante scozzese ha totalizzato 38 presenze, arricchite da 10 gol. Samuele Ricci chiude sul gradino più basso del podio. Il centrocampista è stato il terzo giocatore del Torino per numero di presenze in stagione, 36 in totale.

Lo strano caso di Karamoh: tante presenze, pochi minuti

Valentino Lazaro chiude la sua stagione subito fuori dal podio. L’esterno austriaco è sceso in campo in 35 delle 36 partite in cui è stato convocato da Paolo Vanoli. Alle spalle dell’ex Inter si posiziona Saul Coco. Il difensore centrale è il quinto giocatore per presenze (34) ma il secondo per minuti in campo (3025).

Al sesto posto della classifica c’è Yann Karamoh. L’attaccante ivoriano ha totalizzato 31 presenze in 38 convocazioni. Tuttavia, l’ex Inter è diciassettesimo per minutaggio stagionale. Karamoh, infatti, ha giocato 1108 minuti, una media di 36 minuti a gara. Chiudono la top 10 dei granata con più presenze Gineitis (settimo, con 31 gettoni) e, a pari merito con 30 apparizioni, Linetty, Vlasic, Walukiewicz e Pedersen.