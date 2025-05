L’Under-21 di Nunziata prepara l’Europeo in Slovacchia: attesa per i convocati definitivi, possibile il rientro di Casadei

Carmine Nunziata è già al lavoro con la sua Nazionale Under-21, con cui andrà in Slovacchia (11-28 giugno, esordio con la Romania). In questi giorni verranno decisi i convocati ufficiali e la lista definitiva andrà poi consegnata entro il 4 giugno. Cesare Casadei (e Francesco Pio Esposito), al momento impegnati con Spalletti in Nazionale A, potrebbero rientrare in squadra.

Ecco le dichiarazioni dell’allenatore degli azzurrini: “Stiamo valutando Cesare. Come al solito siamo contenti che siano andati in Nazionale maggiore, stiamo valutando se portarli con noi dopo. La difficoltà è che alcuni vanno rimessi in condizione, altri vanno fatti riposare. Sinceramente pensavo che essendo a fine biennio i ragazzi giocassero di più, invece solo la metà ha giocato con continuità. Questo è sicuramente un problema. Ma possiamo giocarcela con tutti“.