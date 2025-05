Il capitano granata spinge forte: si allenerà per tutto il mese al Filadelfia. L’obiettivo è recuperare per il ritiro estivo

Dopo uno stop apparentemente infinito a causa della rottura del legamento crociato, Duvan Zapata (già rientrato ad allenarsi qualche settimana fa) ha un solo obiettivo: tornare al top in vista della prossima stagione. Il capitano granata spinge forte e non ha nessuna intenzione di fermarsi: mentre molti compagni hanno lasciato la città, per tutta la durata del mese di giugno lui resterà al Filadelfia insieme ai preparatori tecnici per continuare la riabilitazione.

L’obiettivo? Tornare al top

Il ritiro estivo di Prato allo Stelvio si avvicina sempre di più – in programma dal 14 al 26 luglio – e l’attaccante colombiano è intenzionato a recuperare entro il suo inizio. Un rientro graduale, ma determinato, che rappresenta anche un segnale importante per tutto l’ambiente granata. Zapata vuole tornare ad essere il punto di riferimento del Torino, sia dentro che fuori dal campo.

La sua presenza nella rosa è essenziale: la squadra ha sentito il peso della sua assenza, soprattutto nella seconda parte del campionato, quando è mancato un terminale offensivo in grado di garantire gol. Il lavoro al Filadelfia sarà quindi fondamentale per recuperare nel migliore dei modi la propria forma fisica. Ogni giorno passato in campo è un passo verso il ritorno, e Zapata sta dimostrando quanto tenga a questi colori. Nessuna vacanza, nessuna distrazione: testa bassa e allenamento.

Zapata vuole ripartire

Il Torino, che sul mercato dovrà comunque muoversi per rinforzare il reparto avanzato, attende il ritorno del suo numero 91 come una delle chiavi per rimettersi in marcia. Averlo a disposizione fin dall’inizio del ritiro sarebbe un’iniezione di fiducia enorme per il gruppo e per il nuovo allenatore, qualunque sarà la scelta definitiva della società. In un’estate che si preannuncia ricca di cambiamenti, Zapata vuole essere la certezza da cui ripartire. E la sua determinazione a non perdere neanche un giorno lo dimostra.