Dopo l’eliminazione dalla Coppa D’Africa Coco è rientrato a Torino e sarà a disposizione domenica

Dopo le sconfitte contro Burkina Faso, Sudan e Algeria, Coco e la sua Guinea Equatoriale sono stati eliminati dalla Coppa D’Africa. Baroni e il Toro hanno già riabbracciato il centrale nella giornata di ieri, quando è rientrato al Filadelfia seguendo un allenamento personalizzato.

Oggi invece si allenerà con il gruppo, confermando in sostanza la sua presenza per la trasferta di Verona domenica prossima.

Saul Coco of Torino FC in action during the Serie A football match between Torino FC and AC Milan.
ultimo aggiornamento: 02-01-2026

Scin{[Scin(Scin)]}
Scin{[Scin(Scin)]}
2 ore fa

Ah beh, ora siamo tutti più sereni.

Berggreen
Berggreen
5 ore fa

Tornato presto, come mai non c’era nessuno in giro?

