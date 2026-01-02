Dopo l’eliminazione dalla Coppa D’Africa Coco è rientrato a Torino e sarà a disposizione domenica
Dopo le sconfitte contro Burkina Faso, Sudan e Algeria, Coco e la sua Guinea Equatoriale sono stati eliminati dalla Coppa D’Africa. Baroni e il Toro hanno già riabbracciato il centrale nella giornata di ieri, quando è rientrato al Filadelfia seguendo un allenamento personalizzato.
Oggi invece si allenerà con il gruppo, confermando in sostanza la sua presenza per la trasferta di Verona domenica prossima.
