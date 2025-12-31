Dicembre: il cambio di direttore sportivo, i quattro gol consecutivi di Vlasic e i risultati altalenanti

Il recap del 2025 granata si chiude con il mese di dicembre. Un mese iniziato con una sconfitta e terminato allo stesso modo, ma che allo stesso tempo ha rappresentato un nuovo punto di partenza per il Torino.

Reduce dalle due pesanti battute d’arresto contro Como e Lecce, il Toro apre dicembre ospitando il Milan di Max Allegri allo stadio Olimpico. L’avvio lascia intravedere segnali incoraggianti. Il secondo gol stagionale di Vlasic, autentico protagonista del mese, e la prima rete dell’anno di Zapata illudono i granata nei primi venti minuti di gara.

La reazione rabbiosa dei rossoneri, però, ribalta l’inerzia del match e condanna la squadra di Baroni alla terza sconfitta consecutiva. Finisce 3-2 per il Milan: è crisi profonda per il Toro. Due giorni dopo il ko contro il Diavolo arriva però uno snodo cruciale per il futuro prossimo del club.

L’esonero di Vagnati e il ritorno di Petrachi aprono una crepa nella stagione granata, ma contribuiscono anche a risollevare, almeno in parte, il morale dell’ambiente.

Il ritorno di Petrachi e l’esonero di Vagnati

Il cambio di rotta in vista del mercato di gennaio apre nuovi scenari e, di fatto, sconfessa il mercato estivo dell’ormai ex direttore sportivo, caratterizzato da scommesse rischiose e da innesti che hanno inciso poco sulla causa granata.

Ad ogni modo, il cambiamento a livello dirigenziale sembra produrre effetti positivi su squadra e ambiente. Petrachi chiede di più ad allenatore e gruppo, e la risposta arriva soprattutto da un giocatore spesso criticato per la sua scarsa incisività.

Vlasic finalmente trascinatore e le ultime sfide dell’anno

Dicembre è infatti il mese dell’esplosione di Nikola Vlasic: il numero 10 si prende il Toro sulle spalle andando a segno in tutte e quattro le gare disputate. Il 13 dicembre decide l’equilibrata sfida contro la Cremonese dell’ex Nicola, mentre il 21, a ridosso del Natale, firma anche la vittoria sul Sassuolo di Grosso.

L’ultima rete arriva nell’ultima uscita dell’anno, il 27 dicembre contro il Cagliari. Dopo il vantaggio iniziale del croato, i sardi ribaltano il risultato e si impongono 2-1. Il Torino chiude così il 2025 al tredicesimo posto in classifica, con 20 punti all’attivo.