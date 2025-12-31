Il 2025 del Toro / Novembre: calo di concentrazione contro il Pisa e infortunio di Simeone, codice rosso in casa Toro

Quasi al termine il viaggio all’interno del 2025 del Torino, mese per mese è’ giunta l’ora di novembre. 4 le partite giocate dal Toro nel mese di novembre, Torino-Pisa, l’attesissimo derby in casa della Juve, Torino-Como e Lecce-Torino. Solamente 2 punti raccolti da un Torino che continua a vacillare e ad essere discontinuo, il derby rimane un tabù, la vittoria in casa della Juve manca ormai a 30 anni fa.

Riviviamo le gare del mese.

2 pareggi…Il Como ne rifila 5 ai granata

2 novembre 2025: Torino-Pisa termina 2-2, con i granata che devono addirittura rimontare 2 gol di svantaggio (prima doppietta di Moreo in Serie A), ci pensano Adams e Simeone. 8 novembre 2025: il derby della mole termina 0-0 all’Allianz Stadium, un Toro grintoso ma impreciso esce pulito dalla tana bianconera. Dopo la pausa nazionali, il 24 novembre 2025 accade il disastro, il Toro perde 1-5 in casa contro il Como di Fabregas, portandosi in vantaggio con un rigore trasformato da Vlasic e venendo poi surclassato dai comaschi, per risalire a una partita in cui i granata avevano preso così tanti gol in casa bisogna risalire fino al 12 maggio 2021, nello 0-7 contro il Milan. A far peggiorare il mese di novembre del Toro ci pensano il Lecce e Asllani, i salentini battono 2-1 il Toro e il centrocampista albanese sbaglia un rigore nei minuti di recupero finali.

La consacrazione di Paleari e il ritorno di Israel

Il mese di novembre rappresenta quello della consacrazione di Alberto Paleari, l’ex-Cittadella e Benevento si è preso la squadra sulle spalle dopo l’infortunio del collega di reparto Franco Israel, disputando una super partita contro il Genoa a fine Ottobre e confermandosi specialmente con una super prestazione nel derby, non impeccabile ma nemmeno troppo colpevole contro il Como viene poi riportato in panchina a Lecce, dove però Israel non fa bella figura.

L’infortunio di Simeone

A contendersi il premio di notizia peggiore del mese di novembre assieme alla sconfitta con il Como si candida Simeone, che si infortuna il giorno 13 del mese in allenamento, lasciando il Toro senza il suo giocatore più in forma in quel momento, con già 4 gol all’attivo. A sostituirlo sarà il ritorno tanto atteso da titolare di Duvàn Zapata, che però farà fatica a tornare subito protagonista: non bene contro il Como e anche a Lecce appare ancora lento e poco lucido.