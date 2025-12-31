Toro.it

I granata saranno ospiti dei veneti per la 18a giornata di campionato, ecco dove vedere l’incontro tra le due formazioni

Il Torino dopo aver chiuso il 2025 con una sconfitta contro il Cagliari cercherà di iniziare il 2026 con un risultato positivo. In occasione della 18a giornata gli uomini di Baroni saranno ospiti del Verona Bentegodi per disputare il primo incontro del nuovo anno. L’incontro potrà essere visto su DAZN, che trasmetterà in esclusiva la partita. Per accedere alla piattaforma in streaming sarà necessario essere in possesso di un abbonamento all’applicazione.

A microphone bearing the logo of DAZN is seen at the end of the Serie A football match between Torino FC and Bologna FC.


ultimo aggiornamento: 31-12-2025

