Ottobre: il Toro stende il Napoli e Baroni salva la panchina grazie a quattro risultati utili consecutivi

Nel recap dell’anno granata, il mese di ottobre è sicuramente da ricordare come uno dei più positivi. Il Toro arrivava da un settembre altalenante, apertosi con la grande prova di forza con la Roma, e chiusosi con due brutte sconfitte con Atalanta e Parma.

Dalla partita contro la Lazio del 4 ottobre, però, cambia tutto. Baroni riesce a trovare una quadratura alla squadra, tramite una svolta tattica e il tanto atteso passaggio alla difesa a 3. Il rocambolesco 3-3 dell’Olimpico spalanca ai granata le porte di un mese positivo, fatto di soli risultati utili.

Due settimane dopo, in seguito alla pausa nazionali, all’Olimpico il Toro stende infatti il Napoli di Antonio Conte, grazie ad una grande prova collettiva e ad un Simeone che colpisce la sua ex, prendendosi per mano l’ambiente granata.

La vittoria contro i partenopei salva la panchina di un Baroni in bilico, garantendo, allo stesso tempo, nuova linfa alla stagione granata. Il Toro si dimostra squadra, e capace di grandi partite contro le big, un segnale importante in un momento cruciale della stagione.

Maripan firma nel finale la vittoria contro il Genoa

La partita contro il Genoa ultimo in classifica del 26 ottobre, fondamentale per dare un segnale di continuità, viene però approcciata male dai granata.

Il gol di Thorsby dopo 7 minuti gela l’Olimpico, ma il Toro si dimostra compatto e riesce a strappare altri tre punti grazie alla zampata nel finale di Maripan.

L’ultima sfida del mese: il Bologna di Italiano

L’ultima gara del mese è la trasferta del Dall’Ara contro il Bologna del 29 ottobre. Una sfida tosta, contro una squadra in fiducia, plasmata da Vincenzo Italiano, e che lotta ormai per le zone nobili della classifica.

L’arrembante potenziale offensivo dei rossoblù si scontra però con la ritrovata compattezza granata. Il Toro conquista un prezioso 0-0 e chiude il mese di Ottobre da imbattuto e con rinnovata fiducia.