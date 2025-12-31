Il presidente Cairo aveva annunciato il termine dei lavori per il centro sportivo del Robaldo per gennaio, ma non sono in conclusione

Proseguono a rilento i lavori del Robaldo, il nuovo centro sportivo granata che dopo quasi 10 anni di attesa ha aperto i battenti alle prime squadre del settore giovanile del Torino solo lo scorso agosto, con l’Under 14, l’Under 15 e l’Under 16 che da ormai qualche mese hanno come casa base proprio il nuovo centro. Allo stesso tempo però, durante la conferenza di presentazione del nuovo tecnico della prima squadra Marco Baroni, il presidente granata Urbano Cairo aveva annunciato il termine definitivo dei lavori per dicembre/gennaio, che avrebbe poi dato la possibilità di diventare la casa anche della squadra Primavera del Toro, con l’allestimento della palazzina volta ad ospitare i vari uffici e la palestra. In questo momento però i lavori sono ancora in corso.

Il ritardo dei lavori

Le dichiarazioni del patron Cairo sono state però smentite dai fatti, dato che ad oggi i lavori non stanno ancora per concludersi e si prospettano almeno 2 mesi di ritardo, con la squadra della Primavera che non avrà quindi ancora modo di allenarsi nel nuovo centro sportivo giovanile e che al momento resta ad Orbassano.

Il confronto

Di seguito mettiamo a confronto le condizioni del Robaldo con due foto, la prima raffigura il centro sportivo lo scorso maggio, la seconda è stata scattata pochi giorni fa e rappresenta la situazione attuale della palazzina.