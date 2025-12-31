Il 2025 del Toro / Settembre: il nuovo Torino di Marco Baroni cambia modulo di gioco, passando a 3, e vince a Roma

Prosegue il tour nel 2025 del Torino. Un viaggio a tappe per rivivere l’anno granata mese per mese. settembre è un mese di cambiamento per il nuovo Torino di Marco Baroni, che abbandona apparentemente per poco il modulo iniziale (4-2-3-1) e sfida la nuova Roma di Gianpiero Gasperini, ancora a punteggio pieno. I granata riescono però nell’impresa, espugnando l’olimpico per 0-1 e trovando la prima rete stagionale, a siglarla è l’attesissimo “cholito” Giovanni Simeone, che regala i primi 3 punti della stagione al suo nuovo popolo. Sulla via dell’entusiasmo il presidente Cairo annuncia anche un tentativo di acquisto dello Stadio Olimpico Grande Torino.

La rinascita che dura una settimana

Quella che sembra essere la rinascita del Torino di Baroni, con la prima vittoria del campionato a Roma porta grande entusiasmo nel capoluogo piemontese e va per la conferma definitiva del nuovo assetto tattico; entusiasmo che dura esattamente 7 giorni, perché dopo la bella impressione fatta nella capitale, gli uomini di Baroni tornano a crollare rovinosamente. Il 21 settembre 2025 perdono 0-3 davanti al proprio pubblico contro l’Atalanta di Ivan Juric, subendo 3 gol in 8 minuti nel corso del primo tempo. Dopo il disastro contro la dea il Toro perde ancora, questa volta contro il Parma del nuovo tecnico Cuesta, che batte i granata 2-1 al Tardini il 29 dello stesso mese. Inoltre, sempre a Settembre, Cairo non rassicura sul recupero di Schuurs, che verrà poi messo fuori dalla lista Serie A.

A ridare un minimo di speranza è la vittoria per 1-0 in Coppa Italia il 25 settembre contro il Pisa, con rete di Casadei, che permette il passaggio del Toro agli ottavi di finale.

Il mercato

Gli ultimi giorni di mercato regalano anche qualche emozione a settembre, infatti, seppur sfumi l’acquisto di Amenda dal Francoforte, dallo stesso club tedesco arriva in prestito, con opzione per il riscatto fissata alle presenze, l’esterno francese Niels Nkounkou, che prende la maglia granata numero 25 ed entra ufficialmente a far parte del Torino FC il 01/09/2025. In uscita lo Slovan Liberec esercita il riscatto ufficiale per N’Guessan.

Le giovanili

Qualche gioia la regala il settore giovanile, con Andrea Luongo, Francesco Cereser, Mattia Pellini e Lapo Siviero che vengono convocati dalle rispettive categorie della nazionale italiana e portano con onore la maglia azzurra. Il primo condisce la propria vittoria contro la Corea del Sud Under 18 con la fascia di capitano al braccio.