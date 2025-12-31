Il giovane talento del Torino dopo i primi mesi di adattamento si è affermato tra i titolari della Juve Stabia

È iniziata ad agosto l’avventura di Alessio Cacciamani tra i professionisti della Serie B. Dopo aver condotto una brillante stagione nelle giovanili del Torino, l’attaccante granata è stato mandato in prestito stagionale per acquisire esperienza nei campionati maggiori.

Cacciamani ha esordito con la Juve Stabia contro il Lecce, in occasione del turno di Coppa Italia. Per il giovane granata non è stata una partita da non dimenticare, dal momento che nei pochi minuti avuti a disposizione non è riuscito a invertire l’inerzia della partita che ha visto la squadra pugliese imporsi sul risultato di 2-0. Nelle giornate successive, il classe 2007 si è ritagliato sempre più spazio in campo, fino alla gara contro il Catanzaro, dove ha ricevuto la sua prima espulsione.

Dalla squalifica al primo gol in Serie B

Dopo la squalifica rimediata in campionato, Cacciamani è stato per due settimane lontano dal campo, ma una volta riavuto spazio, il giovane granata è riuscito a segnare il suo primo gol contro il Padova. Dopo l’ottima prestazione contro i Veneti, l’attaccante si è distinto nelle successive uscite confermandosi come titolare e realizzando la sua seconda rete contro il Palermo, decisiva per la vittoria finale della Juve Stabia.

La convocazione in Nazionale

A pochi giorni di distanza dalla rete contro i siciliani, Cacciamani è partito per raggiungere l’Italia Under 19 per disputare gli incontri validi per la qualificazione agli Europei. Con gli azzurrini, Cacciamani ha partecipato a tutte e tre le gare in programma, riuscendo anche a realizzare un gol contro la Moldavia. Una volta rientrato nella rosa della squadra campana, Cacciamani è subito tornato titolare, e con il passare delle settimane si è confermato come prezioso punto di riferimento della Juve Stabia, che attualmente occupa l’ottavo posto in campionato, valido per la qualificazione ai Play Off di Serie B.