Il 2025 del Toro / Agosto: iniziano le partite ufficiali e il Torino inizia a preoccupare, a San Siro arriva la manita dell’Inter

Continua il viaggio del 2025 del Torino e tocca adesso ad un mese disastroso. Si tratta di agosto. Qui sono iniziate le prime partite ufficiali e il Torino di Baroni ha iniziato a scricchiolare. Dopo il ritiro di luglio, il Torino aveva fatto ritorno a Torino. Ultime amichevoli prima della partenza ufficiale in Coppa Italia contro il Modena. Brutti segnali: due sconfitte su due contro il Monaco in Francia e 3-0 secco dal Valencia al Mestalla. Giocatori fuori forma, gioco opaco ed errori in difesa a non finire. Tutto convince molto poco. 3-1 (Monaco), 3-1 (Monaco) e 3-0 (Valencia): 9 gol subiti in 3 partite. Solo il preludio alla peggior difesa del campionato dopo le prime giornate di Serie A.

L’esordio in Coppa Italia e la manita di San Siro

18 agosto 2025: si parte. Torino-Modena in Coppa Italia. Baroni schiera il 4-2-3-1. Un primo tempo orribile, con il Modena di Sottil che merita il vantaggio, si chiude sullo 0-0 e tra i fischi. Nel secondo tempo Baroni passa al 4-3-3, mette in campo Ilkhan e vince 1-0 con gol di Vlasic. Qui si rende conto che il 4-2-3-1 non è la strada adatta per questa squadra e che ha bisogno di un regista in mezzo al campo. Il 25 agosto esordio in Serie A: Inter-Torino 5-0. Un disastro, una partita vergognosa. Baroni incredulo chiede scusa ai tifosi. Poi il 31 agosto arriva la Fiorentina allo Stadio Olimpico Grande Torino: uno scialbo 0-0 contro Pioli che da lì a poco sarà esonerato, visto che la Fiorentina ha trovato la prima vittoria dopo 15 giornate di campionato. Anche contro la Viola 4-3-3. Poi si proveranno nei mesi successivi 3-4-3, 3-4-2-1, 3-4-1-2, 3-5-1-1 e infine 3-5-2. Che confusione!

La chiusura del mercato

Agosto porta anche la fine del mercato estivo. A luglio sono arrivati al Torino Anjorin, Ngonge, Aboukhlal, Ismajli e Israel. Ad agosto invece arrivano gli ultimi due giocatori. Uno è l’esterno sinistro Niels Nkounkou. L’altro è il centrocampista Kristjan Asllani. Entrambi in prestito con diritto di riscatto, come Ngonge. Tutti questi 7 acquisti, a parte Ismajli, hanno poi deluso molto. Tutti.