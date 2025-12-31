Il 2025 del Toro / Luglio: il mese estivo coincide con l’inizio della stagione tra raduno, ritiro estivo e calciomercato

Prosegue il viaggio nel 2025 del Torino. Un percorso a tappe per rivivere l’anno granata fatto di alti e bassi. Siamo giunti al mese di luglio. Il mese di giugno era stato cruciale: fuori Vanoli, dentro Baroni. E proprio luglio coincide con l’inizio ufficiale della stagione 2025/2026. Il tutto è iniziato l’8 luglio 2025 con l’arrivo di Baroni al Filadelfia. Alle ore 9 è iniziata l’era Baroni con i giocatori agli ordini del nuovo tecnico. La prima parte di preparazione si è svolta al Filadelfia dall’8 luglio al 13 luglio. Il 1 luglio 2025 si è anche aperto il mercato estivo. Prime due trattative avviate e concluse a giugno e ufficializzate a luglio: Ricci al Milan e Anjorin dall’Empoli.

Il ritiro estivo

Dopo il raduno al Filadelfia, è inizato per il Torino il ritiro estivo. Da contratto si sarebbe dovuto svolgere a Pinzolo, ma per problemi alla struttura si è svolto dal 14 luglio al 26 luglio a Prato allo Stelvio. Qui Baroni ha iniziato sempre di più a trasmettere le sue idee. In Trentino Alto-Adige si sono svolte due amichevoli. La prima il 19 luglio contro l’Ingolstadt: finita 1-1. Poi il 26 luglio, prima di lasciare Passo allo Stelvio, la Cremonese è stata battuta 4-1. In queste amichevoli Baroni si è presentato con il suo marchio di fabbrica: il 4-2-3-1. Modulo che poi non si è rivelato adatto.

Il calciomercato

Mese di luglio fatto ovviamente anche di trattative. Baroni aveva chiesto il suo pupillo Cyril Ngonge, adatto al 4-2-3-1. Il belga è arrivato in ritiro il 24 luglio ed è stato ufficializzato in prestito dal Napoli. Il 29 poi è arrivato dal Tolosa Zakaria Aboukhlal. Anche lui preso per il sistema di gioco scelto. Lui, a differenza di Ngonge, non è stata una telenovela. Telenovela invece è stata la trattativa che ha portato il portiere Vanja Milinkovic-Savic al Napoli. Anjorin, Ngonge a Aboukhlal si dimostrarono poi acquisti errati, visto che il Torino è passato e sta proseguendo sulla strada del 3-5-2. Altri due giocatori sono stati ufficializzati a luglio: il difensore Ardian Ismajli e il portiere Franco Israel.