Dopo la recente sconfitta contro il Sudan, la Guinea Equatoriale oggi affronterà l’Algeria per chiudere il girone

Dopo le sconfitte contro Burkina Faso e Sudan, oggi la Guinea Equatoriale giocherà l’ultima partita del girone nella Coppa d’Africa. La nazionale di Coco non è riuscita a ottenere neanche un punto nelle prime due giornate: l’incontro contro l’Algeria sarà quindi una pura formalità, senza alcuna influenza sul destino della squadra, già matematicamente eliminata.

La partita inizierà alle 17:00 allo Stade Prince Moulay Hassan di Rabat, e rappresenterà per Coco e i suoi compagni l’ultima occasione per vestire la maglia del loro paese in questa edizione del torneo.