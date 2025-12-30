Il 2025 del Toro / Giugno: finisce l’avventura al Torino di Paolo Vanoli dopo solo una stagione e inizia l’era Baroni

Continua il viaggio nel 2025 del Torino. Dopo maggio, un mese disastroso che coincideva con la fine del campionato di Serie A, c’è giugno. A maggio infatti i granata raccolsero un solo punto in 4 partite: Torino-Venezia 1-1, Torino-Inter 0-2, Lecce-Torino 1-0 e Torino-Roma 0-2. Il rapporto tra Cairo e Vanoli, nonostante un 11° posto conquistato con una rosa che difficilmente poteva fare meglio, si era già spezzato del tutto. I granata infatti, senza obiettivi e senza motivazioni, fecero molto male nelle ultime gare di campionato. Proprio a livello di atteggiamento. E allora giugno è il mese del cambio guida tecnica. Andiamo a riviverlo data per data. Ma non solo il cambio in panchina, giugno è stato anche un mese di calciomercato.

Vanoli out

Serie A che era giunta al termine il 25 maggio 2025. Dopo Torino-Roma, Cairo aveva fatto capire che Vanoli sarebbe stato esonerato, dicendo: “Deluso da Vanoli, faremo tutte le valutazioni del caso”. Nonostante due summit, il rapporto non si ricucì. Cairo rimase della sua idea e il 5 giugno 2025 Vanoli viene esonerato dopo solo una stagione. Scelta presa tutt’altro che bene dai tifosi, che si erano affezionati a lui in quanto aveva dimostrato di essere da Toro.

Baroni in

L’idea di Cairo era quella, fin da subito, di scegliere Marco Baroni. E infatti così è stato. Le parti si sono subito trovate e il 5 giugno viene ufficializzato come nuovo allenatore del Toro. Lo stesso giorno dell’ufficialità dell’esonero di Vanoli, che era ovviamente già nell’aria. Marco Baroni entra per la prima volta così allo Stadio Filadelfia. Baroni aveva fatto una buona stagione alla Lazio, ma era stato fatto fuori da Lotito in quanto non aveva raggiunto nessuna coppa europea. Mentre a Lecce e a Verona aveva ottenuto due ottime salvezze. Con Baroni la scelta era chiara: proseguire con il 4-2-3-1. Modulo che era stato adottato da Vanoli in corso d’opera per non sprofondare e che aveva funzionato. Ma ben presto, tra scelte di mercato sbagliate e problemi di gioco, Baroni passa al 3-5-2 attuale.

Il calciomercato

Non solo pausa e cambio allenatore. Giugno è stato un mese significativo anche per il mercato. Karamoh e Linetty, quest’ultimo dopo 5 anni al Toro, salutano a parametro zero. Elmas, Borna Sosa e Salama non vengono riscattati. Ma vengono intavolate due trattative: la cessione di Ricci al Milan e l’acquisto di Anjorin dall’Empoli. Entrambe sono concretizzate a giugno, ma vengono poi ufficializzate a luglio con l’apertura del calciomercato.