Il centrocampista classe 2003 arriva dal Cagliari per raccogliere l’eredità di Asllani

Nelle pieghe di una stagione complicata, fatta di molti bassi e pochi alti, il Toro accoglie un nuovo innesto dal mercato invernale: Matteo Prati.

Il centrocampista classe 2003 del Cagliari approda al Torino al termine di un percorso di crescita iniziato a Ravenna, in Serie D, proseguito alla Spal in Serie B e culminato in Serie A con la maglia dei sardi, con cui ha collezionato 58 presenze nel massimo campionato.

Dopo l’esperimento Asllani, rivelatosi fallimentare e conclusosi con la risoluzione anticipata del prestito, il club granata ha individuato nel classe 2003 il nuovo regista. Prati arriva come sostituto naturale dell’albanese, pur presentando caratteristiche differenti e una maggiore duttilità che, all’occorrenza, gli consente di occupare anche altre zone del campo.

La duttilità di Prati

Nel corso della sua carriera, infatti, ha ricoperto sia il ruolo di regista davanti alla difesa sia quello di mezz’ala. Sebbene il suo impiego principale sembri essere in cabina di regia, il suo arrivo non escluderebbe a priori l’utilizzo di Ilkhan, chiamato in causa nelle ultime settimane proprio per colmare il vuoto lasciato da Asllani.

Il nuovo centrocampista granata potrebbe dunque coesistere con più giocatori al suo fianco e, sotto questo aspetto, appare sicuramente più versatile e adattabile rispetto al suo predecessore.

Un’opzione in più per Baroni

Resta da capire quale sarà la posizione scelta da Marco Baroni, ma l’innesto di Prati offre senza dubbio un’alternativa in più al tecnico, chiamato a valorizzarne le qualità e a renderlo funzionale alla causa granata.

Al netto delle scelte tattiche e alla luce delle ultime prestazioni, per il classe 2003 saranno fondamentali soprattutto grinta e personalità in mezzo al campo.