Una stagione da brivido per la Pro Vercelli, che ha condotto un campionato di Serie C con più bassi che alti. I bianconeri hanno rischiato a lungo la retrocessione, ma alla fine sono riusciti a salvarsi battendo ai playout la Pro Patria. Tantissima gioia per i piemontesi 7 volte campioni d’Italia, guidati all’impresa da capitan Gianmario Comi. L’attaccante cresciuto nel Toro Primavera, figlio di Antonio – ex calciatore e direttore generale granata – ha infatti messo a referto 17 gol in 38 partite quest’anno. Il 33enne ha inoltre mantenuto la promessa fatta qualche settimana prima ai compagni e non solo: realizzare il tragitto Vercelli-Superga in bici, per omaggiare il Grande Torino. Un viaggio filmato da videocamere e postato su Instagram, al quale ha risposto qualche vecchio giocatore granata come Rolando Bianchi.