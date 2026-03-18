Il tecnico della nazionale norvegese ha inserito anche il difensore del Torino nella lista dei convocati per le prossime partite

Con l’avvicinarsi della pausa delle nazionali, diversi tecnici hanno già diramato l’elenco dei convocati che prenderanno parte alle prossime sfide.

Tra questi, anche Ståle Solbakken, l’allenatore della Norvegia, ha recentemente condiviso quelli che saranno i 24 giocatori che prenderanno parte alle prossime amichevoli contro Olanda e Svizzera, rispettivamente il 27 e il 31 marzo. Nella lista del tecnico spicca anche il nome di Pedersen, il difensore del Torino che parteciperà alle prossime partite insieme ad altri 4 giocatori che militano nel campionato di Serie A.

I convocati della Norvegia

Portieri: Viljar Rosholt Myhra, Orjan Haskjold Nyland, Egil Selvik

Difensori: Kristoffer Vassbakk Kopp Ajer, Fredrik Andre Bjorkan, Odin Luraas Bjortuft, Henrik Saelebakke Falchener, Torbjorn Lysaker Heggem, Marcus Holmgren Pedersen, Julian Ryerson, David Moller Wolfe, Leo Skiri Ostigard

Centrocampisti: Patrick Berg, Sander Berge, Felix Horn Myhre, Andreas Raedergard Schjelderup, Morten Thorsby, Kristian Thorstvedt

Attaccanti: Jorgen Strand Larsen, Erling Braut Haaland, Alexander Sorloth, Oscar Bobb, Jens Petter Hauge, Antonio Eromonsele Nordby Nusa