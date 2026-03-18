Nel campionato di Serie A sono 19 squadre su 20 ad avere lo sponsor di maglia: Ecco tutte le cifre

Nel campionato di Serie A solamente la Lazio non gode dello sponsor di maglia, le altre lo presentano stampato sul fronte delle maglie da gioco, anche se non tutte da inizio stagione. Oltre ai biancocelesti, infatti, anche la Roma, fino alla partita del Como, non presentava alcun sponsor di maglia salvo poi stipulare un contratto con Eurobet.live fino al 2029, per un totale di 13 milioni annui nelle casse dei giallorossi.

La classifica dei maggiori incassi dagli sponsor

A comandare la classifica, come in campionato, sono ancora le squadre milanesi che godono dei contratti più redditizi della Serie A. L’inter percepisce 30 milioni di euro da Betsson. sport, mentre il Milan, alla stessa cifra, viene finanziato da Emirates. A seguire troviamo la Fiorentina che, seppur abbia uno sponsor “in famiglia”, attraverso Mediacom e la famiglia Commisso, guadagna 25 milioni di euro annui. Sulla stessa scia troviamo la Cremonese che, finanziata da ltainox e Arinox, nell’ultima stagione in A ha registrato 42 milioni. Di seguito la Juventus, la quale guadagna 19 milioni da parte di Jeep che diventeranno 23 dal prossimo anno fino al 2028. Sulla stesso modello di Fiorentina e Cremonese troviamo il Sassuolo, che percepisce 18 milioni di euro da Mapei. Il Napoli conferma, invece, il main sponsor della stagione passata: Msc Crociere, che verserà 9 milioni nelle casse dei partenopei.

A metà della classifica troviamo l’Atalanta che riceve da Lete 5 milioni all’anno. Il Cagliari, sposando il progetto di “realizzazione e veicolazione di campagne pubblicitarie degli attrattori e dei prodotti della Sardegna” guadagna 3,6 milioni. Il Bologna guadagna 3 milioni da Saputo.

Il Torino guadagna, invece, 2,35 milioni da Suzuki. Di seguito il Parma che percepisce 1,5 milioni da Prometeon, l’Udinese 1,5 da Regione Friuli Venezia Giulia e il Genoa 1,2 da Pulsee.

Seguono, agli ultimi posti, il Verona, il Lecce e il Como che rispettivamente ricevono 1 milione di euro da Aircash, da Deghi e da Uber. All’ultimo posizione il Pisa che riceve 700 mila euro da Cetilar.