In occasione della sfida di campionato tra Milan e Torino di sabato sera, il settore ospiti sarà gremito di tifosi granata
A tre giorni dalla sfida di Serie A di Milan-Torino fissata per sabato alle 18:00, sono già 1500 i tagliandi venduti ai tifosi granata che accompagneranno la squadra di D’Aversa nella difficile trasferta di Milano. La vendita, che terminerà il giorno antecedente alla gara, dispone ancora di diversi posti (1903 totali) che potranno essere ancora acquistati in tempo per la partita.
Bene! Di più a Milano a portare soldi a Ibrahimovjc ex m…a bianconera che ai fornelli al Comunale. Così Cairo impara a stare a Milano!