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Nella giornata di ieri, Il presidente del Torino ha assistito alla seduta d’allenamento della squadra di D’Aversa al Filadelfia

Urbano Cairo, che ieri era a Torino in occasione dei 150 anni della corsa ciclistica Milano-Torino, ha fatto visita a D’Aversa e alla squadra durante la seduta d’allenamento. Dopo l’allenamento a porte aperte di lunedì 16, che ha visto 700 tifosi recarsi al Filadelfia, anche il presidente ha incontrato la squadra seguendo l’intero allenamento mattutino agli ordini di D’Aversa. Successivamente il patron granata ha preso parte all’evento serale di presentazione della Milano-Torino, il cui traguardo d’arrivo sarà Superga, dove ha incontrato il sindaco Lo Russo.

Urbano Cairo,
Urbano Cairo,
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ultimo aggiornamento: 18-03-2026

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Fandango
Fandango
1 ora fa

Peccato,si è perso il bagno di folla.

Cairo la peggior disgrazia dopo Superga
Cairo la peggior disgrazia dopo Superga
1 ora fa

Ottimo, ogni volta che va le buscano.
Potesse farsi male, ma male!

robytrolll
robytrolll
1 ora fa

si sta preparando al match della sua squadra del cuore, che non è il Toro

Incredibile, il Marocco vince la Coppa D’Africa a tavolino

Milan-Torino, sono già oltre 1500 i tifosi granata presenti nel settore ospiti