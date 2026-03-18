A distanza di due mesi dalla finale, il CAF ha accolto il ricorso presentato dalla nazionale marocchina che vince la sua 2a coppa D’Africa

Ha dell’incredibile ciò che è successo nella giornata di ieri, quando è stato accolto il ricorso, presentato dal Marocco al CAF, in relazioni agli episodi controversi della finale della Coppa D’Africa disputata tra Marocco e Senegal. Nei minuti finali della sfida, infatti, il Senegal aveva abbandonato il terreno di gioco per 15 minuti come segno di protesta del rigore assegnato al Marocco, questa mossa si è rivelata essere una violazione del regolamento della competizione che, quindi, ha assegnato la coppa a Masina e compagni.