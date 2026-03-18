Il turco in gol contro il Parma dopo la scelta di D’Aversa, si accende il ballottaggio con Prati in vista del Milan

Reduce dall’ottima vittoria contro il Parma e forte di un periodo complessivamente positivo dall’arrivo di D’Aversa in panchina, il Torino si prepara alla trasferta di San Siro di sabato pomeriggio. La sfida contro il Milan rappresenterà l’ennesimo banco di prova per i granata che, grazie a due vittorie nelle ultime tre uscite, hanno costruito un rassicurante margine di nove punti sulla zona retrocessione.

Oltre ai segnali incoraggianti arrivati dall’attacco – con Zapata e Simeone nuovamente a segno – e a un atteggiamento di squadra a lungo ricercato, la partita contro gli emiliani ha offerto anche uno spunto interessante legato a una scelta precisa di D’Aversa.

La scelta di D’Aversa contro il Parma

Il nuovo tecnico ha infatti deciso di schierare Ilkhan dal primo minuto al fianco di Gineitis, lasciando inizialmente in panchina il nuovo acquisto del mercato invernale, Prati. Una scelta rivelatasi vincente, se non altro sul piano del risultato: dopo il gol in Coppa Italia contro la Roma, il centrocampista turco si è infatti sbloccato anche in campionato, firmando nella ripresa la rete del nuovo vantaggio granata.

Ilkhan-Prati: ballottaggio aperto

In vista della gara di sabato contro il Milan di Allegri, resta quindi aperto il dubbio a centrocampo, con il ballottaggio tra Ilkhan e Prati destinato a essere uno dei temi principali. L’ex Besiktas sembra garantire una maggiore pericolosità offensiva e una regia più pulita dal punto di vista tecnico; Prati, dal canto suo, offre invece maggiore duttilità e capacità di adattarsi a diversi compiti e contesti tattici.

D’altro canto, Ilkhan ha mostrato anche qualche limite in termini di affidabilità in alcune situazioni, come dimostrato dall’espulsione rimediata nella trasferta di Genova, l’ultima con Baroni in panchina. Spetterà quindi a D’Aversa sciogliere il dubbio in vista della sfida di San Siro.