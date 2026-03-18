L’esterno granata sta continuando a fornire buone prestazioni e a fine stagione si discuterà del suo riscatto

Rafael Obrador, arrivato dal Benfica in prestito con diritto di riscatto fissato a 9 milioni, si è preso con forza la titolarità sulla fascia sinistra a suon di ottime prestazioni condite dall’assist contro la Lazio. L’esterno scuola Real Madrid è approdato al Torino durante la sessione del mercato invernale visto, anche, i diversi infortuni di allora che avevano compromesso una stagione già con evidenti problematiche. Dopo qualche partite di adattamento e l’infortunio rimediato contro la Fiorentina, lo spagnolo si è sbloccato con il bell’assist contro la Lazio e buone prestazioni contro Napoli e Parma.

Esterno di spinta di cui il Torino necessita

Al di là del perfetto assist per Zapata che ha sancito il definitivo 2-0 contro la Lazio, Obrador aveva già dato ottimi segnali grazie alla sua predisposizione alla giocata verticale e alla qualità di giocare a viso aperto. Il terzino mostra grande dinamicità anche in difesa dove, in occasione della sfida di Napoli, è risultato essere determinante con diversi interventi puntuali e puliti che hanno disinnescato la proiezione offensiva avversaria.

Contro il Parma conferma le sue qualità nonostante, rispetto alle sfide precedenti, abbia avuto meno opportunità di incidere dimostrandosi comunque ordinato con il pallone tra i piedi. Oltretutto è di nuovo protagonista in fase difensiva dove, in maniera fortuita, intercetta un tiro di Troilo all’interno dell’area piccola. Un apporto indispensabile in tutte e due le fasi di gioco che, in poco tempo, ha permesso allo spagnolo di scardinare la concorrenza, seppur questa sia oggettivamente modesta.

Il riscatto passa dalle sue prestazioni e non solo

Il riscatto dell’esterno, fissato a 9 milioni, è una questione su cui la società dovrà ragionare a fine stagione, in virtù delle qualità del ragazzo che, almeno fino a questo momento, sono palesi e necessari alla rosa granata. Le ultime gara stagionali saranno, dunque, cruciali per il futuro del giocatore.