L’agente di Marianucci, Mario Giuffredi parla del momento del suo assistito al Torino

Mario Giuffredi, procuratore di Luca Marianucci, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC durante la trasmissione “A Pranzo con Chiariello”, parlando della situazione del centrale italiano al Torino, progressivamente scivolato nelle gerarchie dopo l’arrivo di D’Aversa in panchina.

Di seguito le parole dell’agente: “Marianucci sarà il difensore della nazionale italiana, nonostante molti non ne parlano bene. E uno dei difensori che ha delle qualità importantissime e verranno sicuramente fuori”.

Giuffredi ha poi commentato la sua situazione al Torino: “Non dico il motivo per cui non gioca nelle ultime partite, quello che penso di D’Aversa glielo dirò faccia a faccia quando avrò l’occasione e non pubblicamente. Non so cosa sia successo e non ci voglio entrare. Secondo me è successo qualcosa che non so”.