Guillermo Maripan non sta trovando spazio con D’Aversa in panchina: il cileno infatti non ha ancora fatto un minuto con lui

D’Aversa è arrivato al Torino con le idee chiare e ha ottenuto subito 6 punti in 3 partite. Ha avuto poco tempo a disposizione per conoscere la squadra ma da Torino-Lazio a Torino-Parma, passando per Napoli-Torino, non ha mai cambiato la difesa. Gerarchie forti e chiare. Ismajli, pupillo già allenato ad Empoli, al centro. Coco a destra e a sinistra a sorpresa l’unico mancino avvero Ebosse. In questo contesto Tameze non è stato più utilizzato in difesa, Marianucci ha giocato pochissimo e addirittura Guillermo Maripan ha totalizzato 0 minuti in 3 partite. Il difensore cileno del Torino non rientra, almeno momentaneamente, negli schemi del nuovo allenatore e non sta trovando spazio.

Con Baroni spesso in campo

Invece con Baroni ha giocato spesso. Ismajli ha avuto qualche acciacco fisico, Masina era andato in Coppa d’Africa ed Ebosse non era ancora arrivato, Tameze giocava spesso a destra con Coco a sinistra. Lui invece giocava al centro. 29 partite in Serie A: Maripan ne ha giocate 24. 2 gol e 3 cartellini gialli. Questo vuol dire che solo 2 volte non ha giocato nelle 26 partite con Baroni in panchina. La prima, Inter-Torino 5-0 e poi Torino-Roma 0-2. Per il resto sempre in campo. Ora invece le cose sono cambiate e non è più titolare. E pensare che solo poco fa, con la fascia da capitano al braccio, aveva pareggiato all’ultimo la gara contro la Fiorentina.

L’esperienza conta

Maripan ha 31 anni e sa bene che nel calcio si possono creare queste dinamiche. Mancano ancora 9 partite al termine e D’Aversa sicuramente gli darà una chance prima o poi. Il suo contratto scade tra poco a giugno 2026 ma c’è l’opzione per il rinnovo annuale. Anche Baroni comunque qualche volta lo aveva fatto entrare solo a gara in corso. Lui aveva commentato così: “Siamo una squadra forte, i miei compagni sono forti. Nel calcio è così, ci sono anche le scelte dell’allenatore. Io mi alleno sempre per aiutare dentro e fuori dal campo per essere della partita. Abbiamo iniziato bene la stagione, ma non penso che manchi tanto, la mentalità e un po’ di determinazione è quello che manca alla squadra”. Poco dopo Baroni fu esonerato.