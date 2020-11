Torino: un componente dello staff tecnico positivo al Covid - Toro.it

Il Covid torna in casa Torino: il tesserato risultato positivo ai controlli è asintomatico e si trova già in isolamento

C’è un nuovo cado di Covid al Torino. Questa volta non riguarda un calciatore ma un componente dello staff tecnico: il tesserato in questione, risultato positivo al tampone, è asintomatico e si trova già in isolamento. “Il Torino Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid-19 di un membro dello staff tecnico. Il tesserato, asintomatico, è già stato posto in isolamento.

In ossequio alla normativa ed al protocollo, ed in accordo con le autorità sanitarie competenti, il gruppo squadra entra da questa sera in isolamento. Questa procedura permetterà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare attività sportiva” si legge in una nota della società granata.