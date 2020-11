Il Venezuela di Rincon colleziona una sconfitta contro il Brasile

Granata in Nazionale / Nei match di qualificazione al Mondiale 2022, il Venezuela di Rincon è stato sconfitto dal Brasile

Contiuano gli impegni dei granata in Nazionale. Dopo Lukic, è arrivato il turno anche di Rincon con il suo Venezuela, impegnato questa mattina all’1.30 contro il Brasile in un match valido per le qualificazione al Mondiale 2022. Il General, diventato regista con Giampaolo e guadagnatosi così un posto fisso da titolare, è stato schierato nell’11 iniziale anche da Peseiro. Con la Vinotinto è andato a posizionarsi in mezzo al centrocampo nel 4-3-3 scelto dal tecnico portoghese. Poca fortuna però per i suoi, usciti sconfitti per 1-0 contro la Verdeoro.

Rincon capitano contro la Seleçao

Come di consueto, Rincon ha indossato la fascia da capitano, provando a trascinare i suoi per tutta la durata della partita. La Vinotinto ha faticato contro i rivali, facendosi schiacciare per l’intera durata della gara. Anche la Seleçao, privata di Neymar e di altri 6 giocatori, non è riuscita a brillare nonostante il dominio nella metà di gioco avversaria. La prima rete realizzata da Richarlison al 6′ ha subito dato una direzione precisa alla gara, caratterizzata da diverse occasioni sprecate dai padroni di casa.

Il Brasile strappa la vittoria con Firmino

Il Venezuela ha cercato di contenere i danni, con un solo tiro in porta, contro i tre degli avversari. La Verdeoro è riuscita però a strappare il gol della vittoria al 67′, grazie a Firmino, servito da un difensore avversario, che ha permesso ai suoi di mantenere la vetta del girone. Diversa è invece la situazione di Peseiro ed i suoi, che hanno così portato a casa la terza sconfitta consecutiva e posizionandosi in penultima posizione sopra solo alla Bolivia. Martedì contro il Cile sarà importante invertire la rotta.