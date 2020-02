Torino, caso Curva Primavera: notificati i primi ricorsi al Tar

Curva Primavera, i primi ricorsi al Tar per i casi di Daspo sono stati notificati anche al Torino: la conferma dall’avvocato che sta seguendo la vicenda

“L’esperimento sociale”, così definito dalla Questura, è prossimo ad arrivare in tribunale. Sono stati infatti notificati i ricorsi sulle violazioni che hanno portato a provvedimenti (i 75 Daspo) nei confronti di alcuni tifosi granata, per la violazione del regolamento dello stadio. Ad occuparsi della questione sono gli avvocati Paolo Alberto Reineri e Daniele Labbate. Sarebbero numerose le infrazioni imputate ai tifosi in questione: salto dei tornelli, il mancato rispetto del posto segnato sui biglietti o abbonamenti, i cori contro la dirigenza e la presunta contestazione alla squadra nel giorno del derby.

Gli avvocati sulla notifica dei ricorsi

“Colpa di Quagliarella, dell’arbitro, del clima ostile, dei doriani che non erano seduti sul seggiolino di pertinenza nel settore ospiti e dei ricorsi al Tar che Daniele Barriera ed io abbiamo notificato oggi pomeriggio (anche) al Torino F.C. (è evidente che abbiano destabilizzato l’ambiente)”, si legge sulla bacheca di uno degli avvocati, Paolo Alberto Reineri.