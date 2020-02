Belotti rischia di perdere l'Europeo? Mancini: "E' in difficoltà" - Toro.it

Il ct ha parlato in vista dell’Europeo: “La maggior parte della rosa è fatta. In attacco siamo messi bene ma Belotti sta patendo il momento del Torino”

“In attacco siamo messi bene, Immobile sta facendo valanghe di gol, Belotti è invece in difficoltà visto il momento del Torino”. Parole queste del ct della Nazionale, Roberto Mancini, che, ai microfoni di Sky, ha fatto il punto della rosa dell’Italia in vista dell’Europeo del 2020. “La maggior parte della squadra è fatta” ha spiegato il commissario tecnico. Ma delle novità, da qui a giugno, potrebbero esserci e non essere positive per i calciatori granata.

Nazionale: Belotti e Izzo si giocano l’Europeo

Se Salvatore Sirigu è certo di un posto tra i ventitré azzurri, non è lo è affatto Armando Izzo, fino a questo momento autore di un campionato ben al di sotto delle aspettative e completamente differente, per qualità di prestazioni, da quello dello scorso anno. A rendere ancora più difficile la convocazione di Izzo è l’ormai imminente ritorno di Giorgio Chiellini, definito dallo stesso Mancini “un giocatore molto importante”.

E Belotti? Le possibilità che il Gallo faccia parte della spedizione azzurre restano alte ma la crisi che ha colpito il Torino non ha lasciato indenne nemmeno il centravanti. Belotti non segna dalla trasferta in casa della Roma, l’ultima partita realmente ben giocata dalla squadra granata: Mancini per un anno lo ha tenuto fuori dalla lista dei convocati, salvo poi tornare sui suoi passi e richiamarlo dalla scorso giugno. In questa seconda parte di campionato, non solo il Torino, anche il Gallo si gioca molto.